The New York Times опубликовала секретные фотографии Пентагона с первыми узниками Гуантанамо

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Газета The New York Times получила из Национального управления архивов и документации США фотографии первых узников тюрьмы в Гуантанамо, сделанные в начале 2002 года.

С тех пор, как заключенных стали привозить в Гуантанамо вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, достоянием общественности стали лишь несколько откровенных фотографий из этой тюрьмы, указывает NYT.

Использовав закон о свободе информации, издание получило из Национального архива фотографии первых заключенных, доставленных из Афганистана в военную тюрьму на Кубе. Эти фотографии снимали для руководства Пентагона.

На одном из опубликованных снимков показан заключенный с руками, связанными скотчем, и завязанными глазами. По словам фотографа, во время полета в Гуантанамо один из членов экипажа вложил в руку заключенного флаг США, после чего сделал фото на память. Фотограф рассказал, что заключенного связали скотчем после того, как тот попытался вывернуться и посмотреть сквозь повязку на глазах.

На другом снимке видно заключенного в очках с линзами, заклеенными лентой, и большими наушниками, подобными тем, что используют в тире. NYT пишет, что это применяли как альтернативу черным капюшонам, чтобы заключенный не мог ничего видеть и слышать.

Еще на одной фотографии солдаты переносят заключенного, подняв его над землей. Газета приводит воспоминания солдат, которые говорили, что большинство первых заключенных было легко нести, поскольку они были худыми.

Тюрьму в заливе Гуантанамо на Кубе создали в 2002 году для содержания преступников, подозреваемых в терроризме. Правозащитники критиковали власти США из-за многочисленных свидетельств о пытках узников Гуантанамо и их длительном содержании под стражей без предъявления обвинений.

В Гуантанамо под стражей находились около 780 человек, всех их доставили в тюрьму во время президентства Джорджа Буша-младшего. Из них только 18 людям предъявили обвинения, военный трибунал осудил пятерых узников Гуантанамо. Десять заключенных, в том числе обвиняемые в терактах 11 сентября, все еще находятся под следствием. Сейчас в тюрьме остаются 37 человек.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь