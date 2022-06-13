На Волге катер врезался в буксир. Четыре человека погибли

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Четыре человека погибли после столкновения катера с буксиром на Волге в Чувашии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Катер «Волжанка Voyager 67» врезался в грузовое судно в 23:55 12 июня. В прокуратуре сообщили, что это случилось на 1147-м километре судового хода Волги. Как уточняет «112», катер врезался в буксир на Чебоксарском водохранилище.

По данным Следственного комитета, «катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи», пишет «Интерфакс».

В результате происшествия погибли люди, находившиеся на катере. Пятеро человек с грузового судна не пострадали.