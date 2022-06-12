В России выявили более заразный вариант омикрона ВА.4

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В России подтвердили выявление более заразного варианта омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Об этом рассказал «Интерфаксу» заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Первые образцы с новым вариантом COVID-19 были переданы в лаборатории в конце мая, сказал Хафизов.

Он уточнил, что недавно опубликованные исследования показали, что «варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы омикрона».

При этом Хафизов отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирования.

Вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4 в начале 2022 года был впервые обнаружен в ЮАР, весной его распространение было подтверждено в ряде европейских стран, в том числе в Германии, Дании и Великобритании.

Предполагается, что этот вариант омикрона чуть более заразен, чем другие, прежде всего за счет способности лучше уходить от иммунитета, то есть заражать переболевших и вакцинированных людей.

Читайте также

На фоне войны все успели подзабыть о ковиде, но многие все еще жалуются на последствия болезни — кашель не проходит, а голова болит Что нового ученые узнали о причинах долгого ковида?

Читайте также

На фоне войны все успели подзабыть о ковиде, но многие все еще жалуются на последствия болезни — кашель не проходит, а голова болит Что нового ученые узнали о причинах долгого ковида?

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь