В Мелитополе произошел взрыв

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В украинском Мелитополе, находящимся под контролем российских военных, 12 июня произошел взрыв.

Согласно местному СМИ «Риа-Мелитополь», выступающему против российской оккупации, взрыв произошел около 17:45 около памятника танку Т-70 на улице Героев Украины. Издание пишет, что район происшествия оцеплен и российские силовики обыскивают проверяют машины и обыскивают «подозрительных» людей.

«Риа-Мелитополь» опубликовало фотографию с окровавленной мостовой, однако сделана ли она на месте взрыва, не уточняется.

Представители назначенных Россией «новых властей» Мелитополя и Запорожской области заявили, что взрыв произошел около здания «городского управления МВД» (судя по всему, оно находится не там же, где располагалось управление полиции Украины), и обвинили в этом «украинских диверсантов».

По их словам, в результате взрыва пострадали мужчина и женщина. Бомба, как утверждается, была заложена в мусорный бак.

12 июня — российский государственный праздник День России. Российские силы организовывали мероприятия по случаю этого праздника в том числе на оккупированных территориях Украины.

Россия с 24 февраля ведет войну против Украины. В начале войны Путин объявил, что Россия не собирается оккупировать украинские территории, однако согласно многочисленным как официальным, так и неофициальным заявлениям, РФ планирует присоединить районы на юге Украины, которые удалось занять в первые дни войны.

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