Умер журналист и арт-дилер Игорь Дудинский. Он работал в «Мегаполис-экспрессе» и продвигал картины Евгении Васильевой

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Журналист, художник, арт-дилер Игорь Дудинский умер в возрасте 75 лет, сообщили журналисты Григорий Нехорошев в фейсбуке (доступ к записи ограничен) и Олег Кашин в телеграме.

Дудинский, в числе прочего, с 1995 по 2005 год работал в газете «Мегаполис-экспресс». Затем он был первым заместителем главного редактора издания «Московский корреспондент», которое в 2008 году выпустило статью о связи гимнастки Алины Кабаевой и президента РФ Владимира Путина, после чего было закрыто.

Валерий Шарифулин / ТАСС

Помимо работы в СМИ Дудинский был художником и арт-дилером. В качестве консультанта он занимался продвижением картин Евгении Васильевой — сотрудницы Минобороны РФ, обвиненной в мошенничестве в особо крупном размере.

Дудинский — отец кинорежиссера Валерии Гай Германики.

Последние несколько лет жизни Дудинский тяжело болел. В июне 2022 года Дудинский госпитализирован в одну из московских больниц с диагнозом «инфекционно-токсический шок».