Глава КНДР в поздравлении Путину заявил, что народ Северной Кореи «выражает полную поддержку и одобрение» России

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России.

В поздравлении, текст которого цитирует ТАСС по государственному агентству Северной Кореи (ЦТАК), говорится:

[Российский народ] достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение.

Закончил свое послание северокорейский лидер пожеланием крепкого здоровья президенту РФ Владимиру Путину и благополучия российскому народу, пишет ТАСС.

Первоначально в новости было написано, что Ким Чен Ын в поздравлении упомянул военную операцию России в Украине. Это не так. Приносим извинения.

Ким Чен Ын ранее уже выражал «солидарность народу России в его деле по защите достоинства страны, мира и безопасности, с его действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил» в поздравлении к Дню Победы.

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