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У Джастина Бибера парализовало половину лица

Источник: BBC News

Певец Джастин Бибер сообщил, что половину его лица парализовало из-за синдрома Рамсея Ханта.

Из-за болезни певец отменил запланированные выступления.

Бибер сообщил о происходящем в видео в инстаграме. В ролике видно, в частности, что его правый глаз не моргает.

«Как видите, это довольно серьезно», — сказал он, добавив, что делает упражнения для лица, чтобы восстановиться.

Видео из инстаграма Джастина Бибера

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