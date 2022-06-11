У Джастина Бибера парализовало половину лица
Источник: BBC News
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Певец Джастин Бибер сообщил, что половину его лица парализовало из-за синдрома Рамсея Ханта.
Из-за болезни певец отменил запланированные выступления.
Бибер сообщил о происходящем в видео в инстаграме. В ролике видно, в частности, что его правый глаз не моргает.
«Как видите, это довольно серьезно», — сказал он, добавив, что делает упражнения для лица, чтобы восстановиться.