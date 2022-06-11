Гольфист Тайгер Вудс стал третьим в истории спортсменом-миллиардером

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46-летний американский гольфист, один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, Тайгер Вудс стал миллиардером. 10 июня американский журнал Forbes сообщил, что его состояние составляет как минимум один миллиард долларов.

Вудс стал третьим спортсменом в истории с состоянием не менее одного миллиарда долларов после американских баскетболистов Леброна Джеймса и Майкла Джордана.

Forbes пишет, что за свою 27-летнюю карьеру Тайгер Вудс заработал более 1,7 миллиарда долларов, но только 10% его заработка приходится на выигрыши в гольф.

Основную часть его состояния составили доходы от контрактов с более чем десятком брендов, среди них — Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex, а также Nike. С последней упомянутой компанией Вудс сотрудничает с 1996 года, Nike — крупнейший спонсор гольфиста. Вудс также занимается бизнесом, связанным с гольфом.

Десять лет подряд, с 2003 по 2012 год, Тайгер Вудс возглавлял список самых высокооплачиваемых спортсменов, который составляет журнал Forbes. В 2021 году Вудс почти не участвовал в соревнованиях, но, по оценке издания, заработал 68 миллионов долларов.

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