В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем

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В Благовещенске открыли первый автомобильный мост, связывающий Россию и Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Пока по мосту открыто только движение грузовиков, в дальнейшем по нему смогут ездить автомобили и автобусы. Предполагается, что каждый день через мост смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

Максимальная плата за проезд сейчас будет составлять 8700 рублей, впоследствии она будет снижена.

На торжественной церемонии открытия вице-премьер Михаил Трутнев заявил, что «в сегодняшнем разобщенном мире мост между Россией и Китаем имеет особое значение».

Мост строился с декабря 2016 года — строительство велось синхронно с китайской и российской стороны. Его планировали открыть еще в 2020 году, однако этот процесс был отложен из-за пандемии.

Длина моста составляет 1080 метров. Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Деньги были привлечены из внебюджетных источников.

Между Россией и Китаем также построен железнодорожный мост, который соединяет города Нижнеленинское и Тунцзян. Его строительство завершилось в апреле 2022 года.

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