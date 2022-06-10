Умерла певица Джули Круз, исполнившая главную музыкальную тему из «Твин Пикса»

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Американская певица и актриса Джули Круз умерла в возрасте 65 лет, сообщает The Guardian.

Джули Круз, выпустившая четыре сольных альбома, известна прежде всего по сотрудничеству с режиссером Дэвидом Линчем.

Она является исполнительницей композиции «Falling» — заглавной темы из сериала «Твин Пикс» (1990) авторства композитора Анджело Бадаламенти, слова к которой написал сам Линч.

В самом сериале Круз исполнила роль певицы, выступавшей по ночам в местном баре. Она также снималась в полнометражном фильме-приквеле «Твин Пикс: Сквозь огонь» 1992 года и третьем сезоне сериала в 2017 году.

Также Круз исполняла композицию «Mysteries of Love» в фильме Линча «Синий бархат» (1986).

В 2018 году у певицы диагностировали волчанку.

Falling

Mysteries of Love