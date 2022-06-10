Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя задержали при попытке улететь в Дубай. Его обвиняют в хищении 900 миллионов рублей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В московском аэропорту Внуково задержан бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, Митволя задержали при попытке вылететь в Дубай. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним организации на строительство красноярского метро.

Как отмечает РБК, Митволя уже привезли в Красноярск, где суд санкционировал его арест.

Как пишет «Тайга.инфо», компания Митволя «КрасноярскТИСИЗ» получила контракт на разработку проектной документации строительства шести станций метро. Их возведение должно было закончиться к 2022 году, однако этого не произошло.

Митволь был замглавы Росприроднадзора с 2004 по 2009 год. После этого он в течение года занимал должность префекта Северного административного округа Москвы. На выборах в Думу в 2016 году он возглавлял список партии «Зеленые».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь