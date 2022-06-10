«Аэрофлот» из-за проблем с поставками заменил в бизнес-классе Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко

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«Аэрофлот» заменил на своих рейсах напитки компании Coca-Cola на продукцию компании PepsiCo для обслуживания пассажиров бизнес-класса, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Если раньше пассажиры получали Coca-Cola в алюминиевых банках емкостью 0,33 литра, то теперь в самолеты решили загружать напитки Pepsi-Cola и Pepsi-Cola Max в бутылках объемом один литр, предположительно для розлива в стаканы. Помимо этого компания заменила Sprite на 7Up, который выпускает PepsiCo; напиток также станут поставлять в литровой упаковке.

С 8 июня пассажирам бизнес-класса предлагают вместо шампанского Montaudon Brut просекко Valdobbiadene Superiore Giallʼoro Ruggeri, которое стоит примерно в два раза дешевле (10-14 евро против 19-23 евро за бутылку).

В «Аэрофлоте» сообщили РБК, что все изменения связаны со сбоями в поставках продукции и логистике ввоза в Россию, а также тем, что поставщики больше не могут исполнять свои договорные обязательства по поставке конкретных категорий продукции.

В апреле телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что в конце марта на самолетах «Аэрофлота» в бизнес-классе вместо французского шампанского Piper-Heidsieck стали подавать отечественное игристое «Абрау-Дюрсо» — «Виктор Дравиньи». В компании, комментируя это, говорили 12 апреля, что вернули французское шампанское на рейсы.

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