В петербургском храме мужчина выстрелил в себя из травматического пистолета

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В Санкт-Петербурге в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте мужчина выстрелил в себя.

Петербургские издания «Фонтанка» и 78.ru пишут, что пострадавший жив и был отправлен в больницу. При этом в Росгвардии заявляли «Интерфаксу», что наряд обнаружил в храме погибшего.

78.ru называет стрелявшего постоянным прихожанином храма. «Фонтанка» заявляет, что он пытался покончить с собой. Данных о других пострадавших нет.

Baza опубликовала кадры, на которых видно, что мужчина перед тем, как выстрелить в себя, стоял на коленях посреди церкви. В помещении кроме него находились несколько человек, следует из видео.

Новость была обновлена в 22:40.

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