В аэропорту Сочи у самолета при посадке загорелась стойка шасси

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В аэропорту Сочи у самолета Boeing 737, выполнявшего рейс из Казани, загорелась стойка шасси, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Самолет сел. Проводится эвакуация», — заявил собеседник агентства.

По данным собеседника ТАСС, пострадавших нет. Позже это подтвердила пресс-служба аэропорта.

На борту самолета находились около 200 человек.

Согласно табло сочинского аэропорта, рейс из Казани авиакомпании «Северный ветер» совершил посадку в 19:45.

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