В аэропорту Сочи у самолета при посадке загорелась стойка шасси
Источник: Интерфакс
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В аэропорту Сочи у самолета Boeing 737, выполнявшего рейс из Казани, загорелась стойка шасси, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Самолет сел. Проводится эвакуация», — заявил собеседник агентства.
По данным собеседника ТАСС, пострадавших нет. Позже это подтвердила пресс-служба аэропорта.
На борту самолета находились около 200 человек.
Согласно табло сочинского аэропорта, рейс из Казани авиакомпании «Северный ветер» совершил посадку в 19:45.