«Это одна из составляющих национальной безопасности». Совфед попросил Нарышкина обновить российские учебники по истории

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Сенаторы просят провести экспертизу школьных учебников по истории на соответствие историко-культурному стандарту. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

По ее словам, ранее сенаторы получили предложения по экспертизе учебников от министерства просвещения РФ, которые их «не удовлетворили», поэтому в Совфеде решили подключить к этому вопросу председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина (он также возглавляет Службу внешней разведки РФ). Тот поддержал инициативу сенаторов, утверждает она.

«Комитет настаивает на обновлении перечня учебников по гуманитарным дисциплинам, наполнении их содержания яркими, эмоциональными образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины, — цитирует Алтабаеву ТАСС. — Современная ситуация, мы это все понимаем, требует особого отношения к качеству преподавания и содержанию учебников по истории, обществознанию, русскому языку и литературе. Сегодня это одна из составляющих национальной безопасности страны».

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