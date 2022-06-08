В Берлине автомобиль врезался в людей на тротуаре. Есть погибший и раненые

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В Берлине несколько человек получили ранения и по крайней мере один человек погиб в результате выезда автомобиля на тротуар.

По предварительным данным, пострадали восемь человек.

В полиции заявили, что предполагаемый водитель задержан и что пока нет информации о том, действовал ли он намеренно.

Авария произошла возле площади Брайтшайдплац в районе Шарлоттенбург.

Фотография с места происшествия

Фотографии с места происшествия

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