В Берлине автомобиль врезался в людей на тротуаре. Есть погибший и раненые
Источник: Focus
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В Берлине несколько человек получили ранения и по крайней мере один человек погиб в результате выезда автомобиля на тротуар.
По предварительным данным, пострадали восемь человек.
В полиции заявили, что предполагаемый водитель задержан и что пока нет информации о том, действовал ли он намеренно.
Авария произошла возле площади Брайтшайдплац в районе Шарлоттенбург.