S7 отказалась от запуска лоукостера Citrus из-за отсутствия самолетов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Авиакомпания S7 решила заморозить запуск лоукостера Citrus, сообщает РБК.

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — сообщили в пресс-службе S7.

В компании отметили, что дальнейшие решения по проекту примут к концу этого года.

S7 анонсировала создание дочернего лоукостера летом 2021 года. Citrus должен был начать полеты в июле 2022-го. Предполагалось, что парк авиакомпании будет полностью состоять из самолетов Airbus A320neo.

Единственный действующий на данный момент бюджетный авиаперевозчик в России — компания «Победа», принадлежащая «Аэрофлоту».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь