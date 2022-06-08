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S7 отказалась от запуска лоукостера Citrus из-за отсутствия самолетов

Источник: РБК

Авиакомпания S7 решила заморозить запуск лоукостера Citrus, сообщает РБК.

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — сообщили в пресс-службе S7.

В компании отметили, что дальнейшие решения по проекту примут к концу этого года.

S7 анонсировала создание дочернего лоукостера летом 2021 года. Citrus должен был начать полеты в июле 2022-го. Предполагалось, что парк авиакомпании будет полностью состоять из самолетов Airbus A320neo.

Единственный действующий на данный момент бюджетный авиаперевозчик в России — компания «Победа», принадлежащая «Аэрофлоту».

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