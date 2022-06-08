«Коммерсант»: российские фармкомпании столкнулись с нехваткой устройств для контроля качества лекарств

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Российским фармацевтическим компаниям не хватает хроматографических колонок — устройств, которые используются при разработке новых лекарств и для контроля качества при выпуске уже зарегистрированных препаратов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько фармпроизводителей.

В частности, в компании «Активный компонент» заявили, что имеющихся у них запасов хроматографических колонок хватит на три-шесть месяцев.

Дефицит хроматографических колонок связан с отказом западных производителей поставлять в Россию комплектующие. Основными поставщиками колонок в РФ были американские Agilent Technologies, Waters, Phenomenex и немецкие Merck и Macherey-Nagel. После начала войны они ограничили или прекратили работу на российском рынке.

Российские компании теперь получают хроматографические колонки через третьи страны. Но из-за нарушения логистики устройства подорожали на 30-50%, а сроки их доставки выросли. Некоторые фармпроизводители закупают колонки у сторонних посредников, другие тестируют устройства китайского производства.

Сложность в том, что при любой смене поставщика нужно вносить изменения в документацию, поданную при регистрации препарата, а это долгий и забюрократизированный процесс, отметили в компании «Вертекс».

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