«Коммерсант»: российские фармкомпании столкнулись с нехваткой устройств для контроля качества лекарств
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Российским фармацевтическим компаниям не хватает хроматографических колонок — устройств, которые используются при разработке новых лекарств и для контроля качества при выпуске уже зарегистрированных препаратов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько фармпроизводителей.
В частности, в компании «Активный компонент» заявили, что имеющихся у них запасов хроматографических колонок хватит на три-шесть месяцев.
Дефицит хроматографических колонок связан с отказом западных производителей поставлять в Россию комплектующие. Основными поставщиками колонок в РФ были американские Agilent Technologies, Waters, Phenomenex и немецкие Merck и Macherey-Nagel. После начала войны они ограничили или прекратили работу на российском рынке.
Российские компании теперь получают хроматографические колонки через третьи страны. Но из-за нарушения логистики устройства подорожали на 30-50%, а сроки их доставки выросли. Некоторые фармпроизводители закупают колонки у сторонних посредников, другие тестируют устройства китайского производства.
Сложность в том, что при любой смене поставщика нужно вносить изменения в документацию, поданную при регистрации препарата, а это долгий и забюрократизированный процесс, отметили в компании «Вертекс».
Однако нехваткой хроматографических колонок трудности фармпроизводителей не исчерпываются. Гораздо серьезней может оказаться проблема с хроматографами, ввоз которых в Россию, в отличие от колонок, запрещен в рамках санкций ЕС, предупреждают два дистрибутора. По этой причине, говорит собеседник «Ъ», многие фармпроизводители не смогут обновить это оборудование, а также лишатся сервисного обслуживания.