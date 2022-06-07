Власти Польши сообщили о заключении крупнейшего за 30 лет контракта на поставку оружия. Оно отправится в Украину

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Польша заключит один из крупнейших за последние 30 лет контракт на поставку оружия. Оно будет направлено Украине. Об этом сообщил в фейсбуке польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы подписываем один из крупнейших оружейных контрактов за последние 30 лет — о продаже оружия украинцам, чтобы они могли защищаться от России. Оружие, которое мы продаем, проверено, и мы знаем, что оно будет очень эффективно на поле боя», — написал Моравецкий.

Сумма контракта составит 2,7 миллиарда польских злотых (около 630 миллионов долларов), пишет «Укринформ» со ссылкой на заявление вице-премьера, министра государственных активов Польши Яцека Сасина. По словам польского премьера, средства на закупку оружия Украина частично получит от ЕС.

Моравецкий не уточнил, какое оружие по контракту получит Украина. Неделю назад польское издание Dziennik без ссылок на источники сообщило, что Киев и Варшава заключили контакт на поставку в ближайшие месяцы 60 самоходных артиллерийских установок Krab (в дополнение к 18, поставленным ранее).

Самоходные гаубицы Krab производит польская оружейная компания Huta Stalowa Wola. Максимальная дальность стрельбы Krab составляет 40 километров.

В конце апреля в польском правительстве заявили, что Польша уже передала Украине военную технику на сумму около 1,6 миллиарда долларов.

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