Топ-менеджер VK Владимир Габриелян погиб Ненецком автономном округе

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Владимир Габриелян — первый заместитель гендиректора VK — погиб в результате трагического происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Ранее сообщалось, что Габриелян пропал без вести в Ненецком автономном округе.

Как написал «Союз оленеводов НАО» на своей странице во «ВКонтакте», 6 июня около 17:30 два вездехода «Шерп», направлявшиеся по берегу Белого моря к мысу Канин нос, перевернулись при переправе через реку Большая Бугряница в 47 километрах от села Шойна, «их потащило в море».

Находившиеся в одном из вездеходов Алена Габриелян и Сергей Ольсевич выбрались, Владимира Габриелян и Сергей Мерзляков, которые были во втором вездеходе, пропали без вести.

Четыре дня назад, отмечает РБК, Габриелян в последний раз выкладывал на своей странице во «ВКонтакте» видео с поездкой на вездеходах «Шерп» по сложнопроходимой дороге. Где было записано видео, Габриелян не указал.

Baza утром 7 июня со ссылкой на источники сообщила , что Габриелян и Ольсевич погибли. Их тела обнаружили спасатели.

Владимир Габриелян пришел в Mail.ru Group, ставшую позже VK, в 2001 году. В 2005 году он занял пост вице-президента и технического директора компании. С 2019 года занимает пост первого заместителя гендиректора VK, с марта 2022 года входит в совет директоров.