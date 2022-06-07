В МВД РФ появилось управление оперативного реагирования. В его задачи, в числе прочего, входит обеспечение правовых режимов военного положения и ЧП

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в структуре министерства внутренних дел управления оперативного реагирования. Соответствующий указ был подписан 6 июня и опубликован 7 июня.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил профильным подразделениям ведомства незамедлительно приступить к реализации указа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Предполагается, сообщила она, что главное управление оперативного реагирования (ГУОР) станет головным подразделением в осуществлении функций министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию.

По словам Волк, сотрудники ГУОР «будут ориентированы на участие органов и организаций системы МВД в мероприятиях по обеспечению правовых режимов военного положения, чрезвычайного положения, контртеррористической операции» в случае введения таковых, а также в мероприятиях по территориальной обороне.

Кроме того, управление займется организацией приема и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях и реагированием на них, а также обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности объектов системы МВД.

Помимо этого, заявила Волк, в задачи управления будет входить координация деятельности по обеспечению правопорядка в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), на особо важных и режимных объектах, объектах атомного энергопромышленного комплекса, мобилизационной подготовкой личного состава, реализация организационных мероприятий по гражданской обороне, а также обеспечением комплексного применения сил и средств в органах внутренних дел, функционирующих в особых условиях.

В президентском указе прописано только создание главного управления оперативного реагирования МВД и указано, что его руководитель будет иметь ранг заместителя министра внутренних дел. Что будет входить в задачи управления, в указе не уточняется.

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