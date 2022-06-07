Крымские епархии Украинской православной церкви передали в прямое подчинение патриарху Кириллу

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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) решил создать Крымскую митрополию и передать ее епархии в прямое подчинение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В митрополию вошли Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви (УПЦ).

Главой Крымской митрополии назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Передать крымские епархии в подчинение московскому патриарху просили митрополит Лазарь, митрополит Феодосийский Платон и епископ Джанкойский Алексий.

Как сообщается на сайте Московского патриархата, решение принято ввиду «необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в окормляемых упомянутыми преосвященными епархиях, а также учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».

В конце мая состоялся Собор Украинской православной церкви, участники которого выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла по отношению к войне России с Украиной. Кирилл фактически одобрил вторжение российской армии.

Участники Собора заявили о полной самостоятельности и независимости УПЦ. Также Собор предоставил епархиальным архиереям на период военного положения право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни.

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