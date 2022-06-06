В Великобритании назначили голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону 

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Депутаты парламента Великобритании проведут вечером 6 июня голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщает Sky News. По сведениям телеканала, оно пройдет в промежутке между 18:00 и 20:00 по местному времени (20:00-22:00 мск).

Процедуру инициировали после того, как минимум 15% депутатов (54 человека) от Консервативной партии направили письма с требованием отставки премьера в парламентский комитет.

Вотум недоверия хотят вынести из-за скандала с вечеринками, которые устраивали члены правительства и сам Джонсон в разгар жестких локдаунов и ограничений в 2020-2021 годах.

Сам Джонсон отказывается уходить в отставку. По мнению собеседников «Би-би-си», его противники вряд ли наберут необходимые 180 голосов для его отстранения.

Голосование о недоверии проходит среди членов Палаты общин от Консервативной партии. Решение принимается простым большинством. В случае вынесения вотума недоверия Джонсон останется премьер-министром до момента избрания нового лидера партии. В случае победы голосование нельзя будет повторить ближайший год.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь