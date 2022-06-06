Политолог Кирилл Рогов запустил экспертный проект Re: Russia — о России и войне с Украиной
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Команда под руководством политолога Кирилла Рогова запустила проект Re: Russia. Expertise, Analysis & Policy Network. Это экспертная площадка для обсуждения политических, социальных и экономических вопросов, касающихся России.
В манифесте проекта говорится:
Сегодня Россия находится на трагическом изломе своей истории, происходящие события по значимости сопоставимы, быть может, лишь с событиями столетней давности — большевистским переворотом и гражданской войной, потому что их последствия, скорее всего, определят место России в мире и ее исторический трек на десятилетия вперед. В этой ситуации глубокое, неконъюнктурное понимание процессов, происходящих в стране, представляется критически важным и, в конце концов, способно повлиять на будущее, обнажая его представимые сценарии и развилки.
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Мы категорически осуждаем захватническую войну, развязанную режимом Владимира Путина против народов Украины и ее суверенитета, и считаем эту войну преступлением как против Украины, так и против будущего народов России.
Одним из первых материалов, опубликованных в рамках проекта, стал обзор социологических данных об отношении россиян к войне «Навязанный консенсус. Что говорят опросы о поддержке войны и можно ли им верить». В нем говорится, что в поддержку войны с Украиной высказываются от 50% до 75% респондентов в России. При этом 10-15% могут быть склонны давать более безопасный и социально одобряемый ответ, что авторы обзора называют «фальсификацией предпочтений».
Среди других материалов Re: Russia:
- статья аналитика нефтегазовых рынков Сергея Вакуленко «Дилеммы эмбарго. Почему неизбежны и к чему приведут торговые энергетические войны»
- дискуссия об идеологии российского режима «Нацификация денацификации. Оправдано ли популярное сравнение российского режима с фашизмом» с участием Ивана Куриллы, Григория Юдина, Аркадия Островского, Марлен Ларюэль и Александра Морозова.