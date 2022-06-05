Сборная Украины из-за автогола проиграла Уэльсу в матче за выход на чемпионат мира в Катаре

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Сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса в матче за право участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

На 34-й минуте Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после подачи Гарета Бейла в штрафную. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Уэльса.

Уэльс примет участие в чемпионате мира по футболу впервые с 1958 года.

Квалификационные матчи с участием Украины были перенесены с конца марта на июнь из-за вторжения России на украинскую территорию. 1 июня Украина обыграла команду Шотландии со счетом 3:1.

Сборная России по футболу также должна была участвовать в отборочных матчах за право играть на чемпионате мира. Из-за вторжения в Украину возможные соперники России — Польша, Чехия и Швеция — отказались выходить на поле против россиян. Позже Россию отстранили от участия в соревнованиях.

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