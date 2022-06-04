В МИД Польши заявили, что Евросоюз приступил к подготовке седьмого пакета санкций в отношении России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Евросоюз уже работает над новым, седьмым пакетом санкций в отношении России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати, выдержки из которого публикует Dziennik.

По словам Яблоньского, санкции необходимо ужесточать — «в плане газа, который Россия все еще может продавать, в плане отключения российских банков от SWIFT, в первую очередь Газпромбанка».

Также, по его словам, необходимо ввести запрет на поставку и использование технологий для промышленности и не только замораживать российские активы, но и конфисковать их. «Над всем этим уже идет работа», — заявил замглавы МИД Польши.

Евросоюз принял шестой пакет санкций 3 июня. Он, в частности, включает запрет на импорт российской нефти, кроме как поступающей в ЕС по трубопроводам. Согласовать нефтяное эмбарго страны — члены Евросоюза не могли в течение нескольких недель. Ранее представители ряда стран ЕС, в том числе Германии, заявляли, что в данный момент невозможно запретить импорт российского газа, но постепенно зависимость от него будут снижать.

Читайте также

Европа откажется от 90% нефти, которую покупает в России. С российской экономикой можно попрощаться? 12 карточек

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь