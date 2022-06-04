Первая в истории Китая женщина-тайконавт спустя 10 лет вновь отправится в космос. Ей предстоит завершить строительство орбитальной станции

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Управления программы пилотируемых космических полетов КНР объявило состав нового экипажа орбитальной станции «Тяньгун». На станцию, сообщает «Синьхуа», отправятся тайконавты Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян — первая китаянка, совершившая в 2012 году полет в космос.

Для Чэнь Дуна это также будет второй полет в космос, но первый в роли командира экипажа. Цай Цзючжэ побывает в космосе впервые.

Новый экипаж должен отправиться на станцию в воскресенье, 5 июня, около 11:00 по пекинскому времени (около 06:00 мск).

Миссия рассчитана на шесть месяцев. Новому экипажу предстоит завершить строительство орбитальной станции, в частности, присоединив к «Тяньгун» два лабораторных модуля, которые будут запущены позднее.

Китайская космическая станция «Тяньгун» — третья в истории космонавтики многомодульная станция после станции «Мир» и МКС.

В 2020 году Китай запустил к Луне автоматическую станцию «Чанъэ-5», которая впервые с 1976 года отправила на Землю образцы лунного грунта.

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