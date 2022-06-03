В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». В горящем здании остаются люди

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В Москве произошел пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, огонь распространился с первого по четвертый этажи.

После начала пожара была начата эвакуация, однако в здании до сих пор остаются люди. Как пишет «Интерфакс», они могут быть заблокированы огнем на верхних этажах.

«Облицовка и утеплитель здания выполнены с применением синтетических устаревших материалов с низкой степенью огнеупорности. В отделке также много синтетики. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри», — сказал источник «Интерфакса».

Пожару присвоен пятый — максимальный — уровень сложности, пишет РБК.

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