В Пятигорске из-за жалоб верующих отменили концерт Филиппа Киркорова

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В Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова из-за жалоб верующих горожан и администрации города. Об этом «Комсомольской правде» сообщила гендиректор Северо-Кавказской филармонии, где должно было состояться выступление, Светлана Бережная.

Как заявила Бережная, администрация филармонии «не может влиять на репертуар артиста, но несет ответственность за духовную составляющую, которая существует на сцене», а также обязана «реагировать на мнения публики, руководства Минкультуры РФ и руководства региона».

Претензии вызвал недавний номер певца, показанный во время концертов в Кремле в конце апреля — во время исполнения песни «Мария Магдалена» Киркоров взбирался на крест.

«Верующие писали нам: „Нельзя глумиться над нашими ценностями“. Нам написали не только христиане, но и буддисты с мусульманами. Мы не можем себе позволить оскорблять людей; Лично ко мне никто из священнослужителей не обращался, но вот в администрацию Пятигорска и министерство культуры обращались», — заявила гендиректор филармонии.

Концерт должен был состояться 19 июня. По словам Бережной, билеты на него продавались плохо — было продано лишь 225 билетов при вместимости в 1,7 тысячи зрителей.

Концерт в Пятигорске должен был пройти в рамках тура, посвященного 55-летию певца.

Киркоров после критики за сцену с крестом принес извинения и заявил, что не вкладывал в номер «никакого зла и кощунственного умысла», подчеркнув, что сам является верующим. В РПЦ после этого призвали певца «быть более чутким и внимательным».

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