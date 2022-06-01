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Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова выставили на торги. Все средства от ее продажи передадут ЮНИСЕФ на помощь украинским детям

Источник: Meduza

Нобелевскую медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова выставили на торги, организованные американским аукционным домом Heritage Auctions.

Аукцион, говорится в поступившем в «Медузу» пресс-релизе, стартовал 1 июня — в День защиты детей. Ставки сначала будут приниматься онлайн, а 20 июня — во Всемирный день беженцев — в Таймс-центре на Манхэттене пройдут финальные торги.

Все средства от продажи медали будут переданы ЮНИСЕФ на программы помощи пострадавшим от войны детям в Украины и соседних с ней странах.

«Мы долго думали над этим в редакции „Новой газеты“ и поняли, что есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Это беженцы. Больные украинские дети. Им гораздо хуже, чем нам», — заявил Муратов, подчеркнув, что решение продать нобелевскую медаль «поддержало 100% сотрудников».

Дмитрий Муратов вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресса получил в 2021 году Нобелевскую премию мира. Денежную часть премии Муратов перечислил благотворительным организациям.

22 марта «Новая газета» и Дмитрий Муратов объявили, что решили продать нобелевскую медаль, чтобы передать средства в  фонд помощи украинским беженцам, и попросили откликнуться аукционные дома, готовые провести такие торги.

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