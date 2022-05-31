В Петербурге избили журналиста «Соты» и сотрудника пресс-службы «Яблока» Петра Иванова

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В Петербурге избили журналиста издания «Сота» Петра Иванова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Соты».

На Иванова напали два человека возле его дома. Они нанесли журналисту несколько ударов в область головы, спросив: «Будешь еще ***** [ерунду] творить?» Затем они сфотографировали Иванова и убежали. Журналист вызвал скорую, его увезли в больницу.

На месте нападения была обнаружена бутылка с сине-зеленой жидкостью. Возможно, ею планировали облить Иванова, предполагает «Сота».

Иванов также является сотрудником пресс-службы фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга. Депутаты фракции обратятся в полицию с требованием возбудить уголовное дело против нападавших, сообщило петербургское отделение партии.

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