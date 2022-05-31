В московском метро начали продавать карты «Тройка» с российским чипом. На них изображен символ V
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В кассы Московского метрополитена поступила первая партия транспортных карт «Тройка» с чипом российского производства.
Как сообщается на сайте мэрии Москвы, пока в продажу поступили первая 1000 карт с новым чипом, но в июне планируется поставить еще 200 тысяч штук, а в ближайшие пять лет произвести 19 миллионов карт.
Карты делает совместное предприятия метрополитена и АО «Микрон», созданное в 2018 году, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Как отмечает РБК, новые карты «Тройка» помечены символом V, который российская пропаганда широко использует для демонстрации поддержки вторжения в Украину.