В московском метро начали продавать карты «Тройка» с российским чипом. На них изображен символ V

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В кассы Московского метрополитена поступила первая партия транспортных карт «Тройка» с чипом российского производства.

Как сообщается на сайте мэрии Москвы, пока в продажу поступили первая 1000 карт с новым чипом, но в июне планируется поставить еще 200 тысяч штук, а в ближайшие пять лет произвести 19 миллионов карт.

Карты делает совместное предприятия метрополитена и АО «Микрон», созданное в 2018 году, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отмечает РБК, новые карты «Тройка» помечены символом V, который российская пропаганда широко использует для демонстрации поддержки вторжения в Украину.

Что это за символ

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Что это за символ

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

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