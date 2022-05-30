В Лувре вандал испачкал тортом защитное стекло «Джоконды» Леонардо да Винчи 

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На знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда», находящуюся в Лувре, напал вандал.

LANZAN una TARTA a la MONA LISA en el LOUVRE | Diario AS Diario AS

Мужчина, переодетый в пожилую женщину, в воскресенье, 29 мая, приехал в музей на коляске, приблизился к работе да Винчи, также известной как «Мона Лиза», и начал размазывать торт по защитному стеклу, закрывающему картину. Затем он раскидал в зале розы.

Вандала задержала полиция, пока его выводили из зала, пишет BFM, он говорил, что «нужно думать о Земле». Вероятно, предполагают СМИ, речь идет о некой «акции защитников природы».

Руководство Лувра и правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент. О произошедшем стало известно из публикаций очевидцев в соцсетях.

«Мона Лиза» — одна из самых известных в мире картин — неоднократно становилась объектом нападения вандалов. В 1956 году один из посетителей Лувра облил картину кислотой. В том же году в картину бросили камень, повредив красочный слой. После этого работу да Винчи закрыли пуленепробиваемым стеклом. В 1974 году, когда «Джоконду» выставляли в Токио, посетительница попыталась забрызгать стекло, закрывающее картину, краской из баллончика. В 2009 году гражданка России бросила в картину да Винчи чашку, свой поступок она позже объяснила отказом в получении гражданства Франции.

«Джоконду» даже похищали. В 1911 году картину украл из Лувра итальянский художник-декоратор Винченцо Перуджа. Позже он заявлял, что хотел вернуть работу итальянского художника в Италию. Картину нашли спустя два года.

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