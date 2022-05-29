«Реал» выиграл Лигу чемпионов
Источник: Meduza
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Мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0. Матч проходил на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Единственный гол в матче забил Винисиус Жуниор.