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Мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0. Матч проходил на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Единственный гол в матче забил Винисиус Жуниор.

Liverpool vs Real Madrid 0-1 — Extended Highlights & All Goals 2022 HD Hiếu Nguyễn

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