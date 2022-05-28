Минобороны РФ объявило о полном контроле над Лиманом

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Город Лиман (ранее назывался Красный Лиман) в самопровозглашенной ДНР полностью освобожден от «украинских националистов» и перешел под контроль российских военных. Об этом на брифинге 28 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По состоянию на утро 28 мая Генштаб ВСУ сообщал лишь, что россияне «пытаются закрепиться» в районе Лимана.

Британская разведка в своей сводке утверждала, что российская армия к 27 мая захватила большую часть Лимана, что, вероятно, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления в Донбассе. «Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к мостам через Северский Донец», — говорится в отчете Минобороны Великобритании.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

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