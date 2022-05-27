В Киргизии и Туркмении из-за санкций приостановили вещание каналов ВГТРК

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В Киргизии временно приостановлена трансляция телеканалов «Россия 24», «Россия Культура» и «Звезда». Об этом пользователям сообщил местный телепровайдер «Акнет», передает «Интерфакс».

В качестве причины провайдер назвал принятие «в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов», из-за чего «на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано» их вещание.

В провайдере подчеркнули, что вещание прервано временно и его восстановят, как только завершатся работы по организации резервного канала.

В свою очередь, крупнейший оператор Туркмении «Ашхабадская городская телефонная сеть» сообщил, что в стране заблокированы «Россия 1» и «Звезда». Оператор также пообещал в ближайшее время организовать резервную трансляцию.

После начала войны санкции против ВГТРК, ее руководства и сотрудников ввели ЕС, Великобритания, Австралия и другие страны. В США под санкции попали Первый канал, «Россия-1» и НТВ. Из-за санкций владельцы спутников в одностороннем порядке начали отключать вещание этих телеканалов.

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