Суд в Москве взыскал с братьев Магомедовых 750 миллионов долларов по иску Генпрокуратуры

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Хамовнический иск Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову его брату Магомеду Магомедову, изъяв в пользу государства 750 миллионов долларов, сообщает «Интерфакс».

Прокуратура требовала взыскать с братьев Магомедовых деньги, вырученные от продажи «Транснефти» акций АО «Новороссийский морской торговый порт». Ведомство посчитало, что порт был приобретен на незаконные доходы, полученные в период, когда Магомед Магомедов занимал пост члена Совета Федерации от Смоленской области.

Эта сумма стала рекордной для России по подобным искам, отмечает агентство.

Параллельно Мещанский суд Москвы рассматривает по существу уголовное дело в отношении братьев Магомедовых о создании преступного сообщества и хищении более 11 миллиардов рублей. Бизнесмены находятся под арестом с весны 2018 года.

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