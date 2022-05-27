Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на американскую резолюцию об усилении санкций против КНДР

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Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН резолюцию об усилении санкций против КНДР, предложенную США.

При этом за документ проголосовали все остальные 13 стран Совбеза, в том числе постоянные члены США, Великобритания и Франция.

Документ предусматривал сокращение поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, а также запрет Пхеньяну экспортировать минеральное топливо и масло.

США, объясняя необходимость ужесточения санкций, ссылались на резолюцию Совета Безопасности от 2017 года, в которой говорилось, что если КНДР продолжит пуски баллистических ракет, Совбез примет меры для дальнейшего ограничения экспорта нефти.

Представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «введение новых санкций против КНДР — это тупиковый путь».

Северная Корея с начала года, по данным США, запустила шесть межконтинентальных баллистических ракет. Последние три запуска состоялись 25 мая — после того, как президент США Джо Байден посетил Южную Корею и Японию.

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