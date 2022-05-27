Минюст объявил «иноагентом» томскую организацию «Женский голос», помогающую пострадавшим от домашнего насилия

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Министерство юстиции РФ включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», томскую общественную организацию «Женский голос».

Организация «Женский голос», как говорится на ее сайте, была создана в 2009 году. Она занимается правовой и социально-психологической помощью женщинам Томской области, а также решением проблем, связанных с семьей, материнством и детством.

«Женский голос» ведет просветительские проекты, направленные на профилактику домашнего насилия и продвижение идей гендерного равенства. С апреля 2020 года организация содержит приют, в котором предоставляется временное убежище пострадавших от домашнего насилия.

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