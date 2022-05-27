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Российское подразделение «Макдоналдса» выбирает новое название для сети из пяти вариантов. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник.

В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на «Макдоналдс». Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети.

Агентство обнаружило в Роспатенте четыре заявки — на варианты «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Они были поданы 25 мая.

В пресс-службе «Макдоналдса» подтвердили РБК, что выберут одно название из тех, на которые подали заявки.

«Макдоналдс» объявил об уходе с российского рынка 16 мая. Через несколько дней компания сообщила, что продала свой бизнес предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который ранее был одним из ее франчайзи.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 мая заявил, что меню в новых ресторанах останется прежним.

По данным ТАСС, ресторан на Пушкинской площади в Москве, где раньше был первый в России «Макдоналдс», откроется под новым названием 12 июня.

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