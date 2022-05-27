ЛДПР избрала нового председателя вместо Владимира Жириновского. Им стал Леонид Слуцкий

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Новым председателем партии ЛДПР стал Леонид Слуцкий. Такое решение было принято на внеочередном съезде партии, созванном после смерти ее основателя Владимира Жириновского.

Кандидатура Слуцкого на голосовании была единственной.

Слуцкий избран председателем на четыре года. В соответствии с уставом партии, его могут переизбирать неограниченное количество раз.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Он возглавлял партию с первого дня ее существования.

Слуцкий с середины мая занимает пост лидера фракции ЛДПР в Госдуме. Он также является председателем думского комитета по международным делам.

В 2018 году журналистки Фарида Рустамова, Дарья Жук и Екатерина Котрикадзе обвинили Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике, рассмотрев их заявления, не нашла нарушений в поведении депутата. Сам Слуцкий обвинения отрицал.

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