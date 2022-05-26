В Украине приговорили к 14 годам военного из Крыма, который в 2014 году перешел в российскую армию, а в 2022-м попал в плен

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В Киеве суд приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего Михаила Казаренко, который обвинялся в госизмене и дезертирстве.

Как сообщает издание «Грати», до 2014 года Казаренко служил в Крыму в береговой охране ВМС Украины и при присоединении полуострова к России перешел на службу в береговую охрану РФ.

3 марта 2022 года он был взят в украинский плен в Николаевской области. То же случилось с его сослуживцами Дмитрием Шишкановым и Игорем Руденко. Их уже приговорили соответственно к 14 и 15 годам.

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