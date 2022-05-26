В России резко подорожала соль

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В России в апреле и марте резко подорожала соль, рост цен на этот товар стал крупнейшим с 2006 года, пишет РБК.

В марте цены на соль поднялись на 23% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, в апреле — почти на 32%. Если в феврале средняя цена килограмма составляла 14,9 рубля, то в апреле — уже 18,3 рубля.

В Минпромторге рост цен связали с повышенным спросом на товары длительного хранения, который наблюдался в начале войны.

В последний раз соль дорожала так резко в феврале 2006 года — тогда цены на продукт за месяц выросли сразу на 58% на фоне слухов о прекращении поставок украинской соли (тогда ее доля на рынке доходила до 40%) из-за конфликта вокруг цен на газ.

Сейчас более 60% соли, поступающей на рынок — отечественного производства. Импортируется соль, в основном, из Беларуси и Казахстана.

Общая инфляция в марте, по данным Росстата, составляла 18%, в апреле — 20,5%.

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