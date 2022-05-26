Умер участник Depeche Mode Энди Флетчер

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Участник группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет.

Сообщение об этом появилось в официальном твиттер-аккаунте группы. Причина смерти там не названа.

Gonzales Photo / imago images / Scanpix / LETA

«У Флетча было золотое сердце и он всегда был рядом, когда кому-то была нужна поддержка, оживленный разговор, смех или холодная пинта пива», — заявили участники группы.

Энди Флетчер был одним из основателей Depeche Mode. Он играл в группе на клавишах.