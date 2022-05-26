Умер актер Рэй Лиотта

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Американский актер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет.

По сведениям издания Deadline, он скончался во сне в Доминиканской республике, где снимался в фильме «Опасные воды». О причинах смерти не сообщается.

Xavier Collin / Image Press Agency / Scanpix / LETA

Рэй Лиотта известен по ролям в фильмах «Славные парни» Мартина Скорсезе, «Кокаин» Теда Демме, «Ганнибал» Ридли Скотта, «Револьвер» Гая Ричи и других. Один из последних фильмов с его участием стал «Множественные святые Ньюарка» о молодом Энтони Сопрано из сериала «Клан Сопрано».

Лиотта также озвучивал главного героя видеоигры «Grand Theft Auto» Томми Версетти, за что был удостоен игровых премий G-Phoria и Spike Video Game. Кроме того, в 2005 году актер получил премию «Эмми» за приглашенную роль в сериале «Скорая помощь».