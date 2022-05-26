«Рома» выиграла первую в истории Лигу конференций УЕФА. Для Жозе Моуриньо это пятая победа в еврокубках

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Итальянская «Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций УЕФА.

В финальном матче, состоявшемся вечером 25 мая в Тиране, римский клуб обыграл голландский «Фейеноорд» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил наа 32-й минуте Николо Дзаньоло.

Для тренера «Ромы» Жозе Моуриньо победа стала уже пятым успехом в еврокубках. Ранее он выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» (2004) и «Интером» (2010), Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» (2017) и Кубок УЕФА с «Порту» (2003).

Лига конференций УЕФА — третий по значимости еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. По задумке УЕФА, он должен был дать возможность командам из слабых чемпионатов чаще попадать в весеннюю стадию еврокубков.

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