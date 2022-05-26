Госдепартамент выступил против отключения России от интернета

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США считают, что в России должен сохраняться доступ к интернету, чтобы жители страны могли получать независимую информацию. Об этом на брифинге 25 мая заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России.

Прайс также отметил, что США будут поддерживать работу журналистов в России, которая усложнилась после начала войны.

Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки 24 мая заявила, что сервис не собирается уходить из России и что одна из его целей — давать россиянам возможность получать независимые новости на фоне войны в Украине.

В начале февраля, еще до войны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что «ключевые права на управление» интернетом находятся в Соединенных Штатах и утверждал, что Вашингтон может пойти на «отключение интернета» в РФ. По словам Медведева, именно чтобы не допустить этого, в России был принят закон о «суверенном рунете».

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