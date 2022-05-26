Бывшего президента Молдовы Игоря Додона отправили под домашний арест. Он обвинил в организации его дела главу государства Майю Санду и посольство США

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Кишиневе суд отправил под домашний арест бывшего президента Молдовы Игоря Додона, который обвиняется в измене родине, коррупции и .

Прокуратура просила посадить Додона в СИЗО. Шурин политика Петр Мериняну, который также проходит по делу, был отправлен судом в изолятор.

Додон заявил журналистам, что дело, по его мнению, было «инициировано по заказу президента Майи Санду», которая якобы «сразу после избрания» потребовала посадить его в тюрьму. Одновременно он заявил, что происходящим «руководит посольство США в Молдове с целью нейтрализации оппозиции».

Игорь Додон, считающий пророссийским политиком, в 2020 году не смог переизбраться на пост президента, проиграв Майе Санду, которая выступает за сближение Молдовы с Евросоюзом.

Дело против Додона связано с видеозаписями его встречи в 2019 году с влиятельным молдавским политиком и богатейшим бизнесменом страны Владимиром Плахотнюком. На одной из записей в руках Плахотнюка видно пакет с неизвестным содержимым, который Додон, находившийся тогда на посту президента, просит «отдать Косте». Высказывались утверждения, что в пакете были деньги. Додон называл съемку с пакетом провокацией со стороны Плахотнюка.

Читайте также

Президентом Молдавии впервые в истории стала женщина — это оппозиционерка Майя Санду Кто это такая? И почему проиграл Игорь Додон, которого поддерживал Путин?

Читайте также

Президентом Молдавии впервые в истории стала женщина — это оппозиционерка Майя Санду Кто это такая? И почему проиграл Игорь Додон, которого поддерживал Путин?

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь