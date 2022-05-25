«Ведомости» сообщили об уходе Nike из России. Бренд не продлил договор с крупнейшим франчайзи в стране

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Бренд спортивной одежды и обуви Nike не стал продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в России монобрендовая сеть магазинов Nike. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

Решение бренда Смыков объяснил тем, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. «По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — говорится в письме.

Новые поставки продукции Nike в Россию приостановлены, а ранее ввезенный товар в дефиците, подтвердила PR-директор IRG Людмила Семушина. «В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть», — сообщила она «Ведомостям».

Представитель американского ретейла заявил изданию, что из-за операционных сложностей Nike решила не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения в России, в том числе с IRG. По его словам, деловая активность в стране приостановлена, но компания продолжает платить зарплаты сотрудникам.

Непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка, считает директор ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько.

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После российского вторжения в Украину и западных санкций компания приостановила работу своего сайта и приложения в России, заявив, что не может гарантировать доставку товаров российским покупателям. Официальные магазины Nike также закрылись.

Как отмечают «Ведомости», с марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в РФ сократилось с 116 до 56. Из них 19 временно закрыты. По информации на сайте IRG, фирма управляет 36 магазинами Nike в России, девять из которых временно не работают.

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