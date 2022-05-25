В Москве объявили «амнистию» за нарушение ковидных ограничений. Все неоплаченные штрафы отменят, а за оплаченные вернут деньги

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

С 1 июня в Москве вводится «ковидная амнистия», сообщил мэр города Сергей Собянин.

Мы компенсируем гражданам и бизнесу оплаченные штрафы за нарушение всех ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции во время болезни. А неоплаченные — аннулируем. <…>

В общей сложности мы прекратим взыскание либо вернем порядка 13,6 миллиарда рублей, что в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей.

«Амнистия» коснется штрафов, наложенных органами власти Москвы и подведомственными им учреждениями.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением в один из центров «Мои документы», предоставив постановление о назначении наказания и подтверждение его оплаты. Срок приема обращений — до конца 2022 года.

Большую часть коронавирусных ограничений, включая масочный режим, в Москве отменили в конце февраля и первой половине марта.

За предыдущие сутки в Москве было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом, умерли 15 пациентов. Всего с начала пандемии в городе, по данным властей, зафиксировали более 2,5 миллиона случаев COVID-19.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь