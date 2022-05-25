В Москве объявили «амнистию» за нарушение ковидных ограничений. Все неоплаченные штрафы отменят, а за оплаченные вернут деньги
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С 1 июня в Москве вводится «ковидная амнистия», сообщил мэр города Сергей Собянин.
Мы компенсируем гражданам и бизнесу оплаченные штрафы за нарушение всех ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции во время болезни. А неоплаченные — аннулируем. <…>
В общей сложности мы прекратим взыскание либо вернем порядка 13,6 миллиарда рублей, что в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей.
«Амнистия» коснется штрафов, наложенных органами власти Москвы и подведомственными им учреждениями.
Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением в один из центров «Мои документы», предоставив постановление о назначении наказания и подтверждение его оплаты. Срок приема обращений — до конца 2022 года.
Большую часть коронавирусных ограничений, включая масочный режим, в Москве отменили в конце февраля и первой половине марта.
За предыдущие сутки в Москве было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом, умерли 15 пациентов. Всего с начала пандемии в городе, по данным властей, зафиксировали более 2,5 миллиона случаев COVID-19.